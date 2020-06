Criança de 4 anos grava tutorial e resultado engraçado faz sucesso nas redes

Um novo tutorial de maquiagem tem feito sucesso nas redes sociais nesta semana. Em inglês, uma criança gravou as dicas de beleza.

O resultado, bem humorado, encantou usuários de distintas plataformas. O conteúdo foi compartilhado milhares de vezes.

De acordo com o site americano CBSNews, a pequena influencer tem apenas 4 anos. Confira o vídeo completo:

This 4-year-old filmed a makeup tutorial – and the hilarious result has gone viral https://t.co/5lmEzTXhdr pic.twitter.com/is34ZU4g7c

