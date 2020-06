Vídeo encantador que mostra esquilo bebê de perto e seus sons é compartilhado nas redes sociais

A fotógrafa de vida selvagem Dani Connor compartilhou um vídeo encantador que fez sucesso no Twitter. Na gravação é possível ver e ouvir um esquilo filhote se alimentando.

I put my microphone in front of a 7 week old baby red squirrel. pic.twitter.com/JrRRvE9ngN

Na rede social, Dani contou que o animal tinha apenas sete semanas de vida e que adotou quatro esquilos órfãos que perderam a mãe.

"Recentemente, me tornei uma mãe de quatro esquilos-vermelhos depois que a mãe deles foi atropelada por um carro. Nas últimas duas semanas, eu ganhei sua confiança e eles reconheceram minha voz. Eles permanecem na natureza e eu os visito todos os dias", escreveu.

Os animais adoráveis tem feito bastante sucesso no seu perfil. Confira mais vídeos:

They are the BEST models to photograph! 😍🥺😂 pic.twitter.com/INFfPUDQPt

