Jovens acham cadáver em mala abandonada e compartilham vídeo nas redes sociais

Jovens encontraram uma mala com um cadáver dentro e publicaram um vídeo do momento no TikTok. O caso aconteceu na costa de Seattle, nos Estados Unidos.

De acordo com o portal 20 Minutos, a polícia local emitiu uma declaração que confirma que é um cadáver humano e diz que está investigando os fatos.

“Atualmente, os detetives estão investigando os eventos depois que várias malas contendo restos humanos foram encontradas perto da água”, comunicaram. As investigações continuam.