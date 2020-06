"Rapunzel" polonesa tem 1,58 m de cabelo

A polonesa Malgorzata Kulczyk, de 34 anos, é estudante de Ciências da Computação em Londres, na Inglaterra, e seria apenas mais uma estrangeira a frequentar as universidades inglesas se não fosse um fato inusitado: com 1,56 m de altura, ela tem cabelos que são 2 centímetros mais compridos do que ela, de acordo com reportagem do Daily Mail.

Sua cabeleira, cultivada desde que era criança, tem nada menos do que 1,58m, e suas fotos postadas no Instagram atrai uma legião de fãs.

Ela disse que seus cabelos a fizeram objeto de desejo. "Homens não acreditam que é real. Eles dizem que são bonitos, impressionantes e femininos. Alguns deles se apaixonam por mim por causa disso", disse.

Veja algumas: