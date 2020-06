Fatecs e Etecs organizam doações de roupas, alimentos e produtos de limpeza

Unidades de ensino do Centro Paula Souza têm organizado arrecadações de produtos essenciais, como comida, produtos de higiene e limpeza, além de roupas e agasalhos para as comunidades locais.

Fatecs e Etecs pelo Estado de São Paulo dispõem de diferentes ações sociais para auxiliar aqueles que perderam suas fontes de renda durante a pandemia.

Confira as iniciativas de cada unidade e saiba como ajudar:

Fatec Presidente Presidente

A Fatec de Presidente Prudente realizou um "Pit Stop Solidário", no qual alunos se posicionaram no estacionamento da unidade e pessoas puderam entregar seus donativos sem precisar sair do carro, garantindo maior segurança. A ação ocorreu no dia 11 de junho, e arrecadou mais de duas toneladas de alimentos. Professores e funcionários colaboraram com 870 quilos, enquanto os alunos e a comunidade doaram 1.194 quilos.

A iniciativa, realizada pela turma do curso superior tecnológico de Eventos, contou com parceria da dupla sertaneja Cesinha & Matheus, que ajudou na divulgação da campanha nas redes sociais por meio de uma live show. As doações foram destinadas à ONG Bons Amigos que atende moradores da região.

Fatec e Etecs de Osasco

A Fatec e as Etecs Celso Giglio e André Bogasian fizeram campanha para arrecadação de alimentos não perecíveis e cobertores. As instituições receberam, também num sistema drive-thru, 1,7 tonelada de donativos entre alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, além de cobertores e agasalhos.

A arrecadação se estendeu entre 29 e 30 de maio, e permitiu a montagem 110 cestas básicas e 110 kits de produtos de higiene pessoal e limpeza para serem entregues às famílias carentes de Osasco e região.

Etec Tenente Aviador Gustavo Klug – Pirassununga

Professores e alunos da Etec Tenente Aviador Gustavo Klug realizam a campanha "Hora de Fazer o Bem", para reunir cestas básicas para famílias da própria comunidade escolar e entorno. Já foram entregues 71 cestas.

A turma de voluntários foi criativa e, além de se juntarem aos esforços para conseguir alimentos, resolveram enviar cartas com mensagens carinhosas de estímulo para pacientes internados com Covid-19.

Etec Jorge Street – São Caetano do Sul

A escola de São Caetano do Sul arrecadou 91 cestas básicas com a colaboração de professores, funcionários e familiares e doou os itens para as famílias de alunos que perderam renda durante a pandemia e passaram por dificuldades. A doação baseou-se em questionário e entrevista feitos com os estudantes que se cadastraram para receber o benefício.

Etec João Maria Stevenatto – Itapira

A comunidade da escola mobilizou-se para promover a campanha intitulada Coronavida Etec em Ação para arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza. Todas as doações estão sendo destinadas ao Fundo Social Solidário de Itapira. Foram arrecadados 200 quilos de alimentos, 30 cestas básicas, 50 itens de produtos de limpeza, além de cobertores, mantas, edredons e roupas.

A ação teve início no dia 6 de abril, mas a unidade continua recebendo donativos. A campanha está sendo coordenada pelos professores Sidnei de Lima Júnior, Andrea Helena Tosta, Alex de Oliveira e Tábata de Oliveira.