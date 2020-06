Em crise de abstinência, macaco alcoólatra ataca 250 pessoas e mata uma

Um macaco atacou pelo menos 250 pessoas em um ataque de fúria descontrolado na região de Mirzapur, na índia, e matou pelo menos uma delas.

De acordo com informações do site Gulf News, Kalua, como é chamado, era animal de estimação de um ocultista que o acostumou com doses de bebidas alcoólicas diárias, tornando-o dependendo da bebida. O dono, porém, faleceu, e Kalua entrou em crise de abstinência, passando a atacar e morder todos que cruzavam seu caminho, principalmente mulheres e crianças.

O animal foi contido por agentes de controle de animais e deverá ficar preso em jaula no zoológico local pelo resto da vida. Segundo o veterinário do zoo, Kalua não é amigável e representa risco para as pessoas se for solto.