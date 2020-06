Sebastião Salgado e Sônia Guajajara discutem efeitos da pandemia em povos indígenas

Nesta quinta-feira (18), às 11h, uma transmissão ao vivo da entidade Oxfam Brasil reúne o fotojornalista Sebastião Salgado e a líder indígena e coordenadora da Aliança dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara.

O tema é o impacto da pandemia nos povos originários, e como a crise de saúde impacta desproporcionalmente tais grupos já marginalizados.

Dados da Apib apontam 281 óbitos indígenas provocados pela covid-19, e a falta de apoio governamental e o pouco conhecimento geral sobre as particularidades da doença em terras indígenas pode agravar ainda mais o prolema.

Segundo Sonia Guajajara, líder indígena e coordenadora da Apib, “há um racismo institucional e estrutural no governo brasileiro em relação aos povos indígenas e isso está colocando milhares de pessoas em risco de contaminação e morte pela covid-19”.

Preocupado com a ameaça de genocídio dos povos indígenas, no início de maio o fotógrafo Sebastião Salgado mobilizou dezenas de personalidades mundiais em torno de um manifesto exigindo que as autoridades brasileiras protejam os índios de todo o país. O manifesto contou com o apoio de celebridades internacionais como Paul McCartney, Sting, Brad Pitt e Meryl Streep.

Quem media a conversa é Katia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil. A live terá cerca de uma hora e será transmitida pelo YouTube da organização.