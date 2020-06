Contra covid-19, academia cria 'cápsula de plástico' para treino

No momento que começa a reabertura do comércio, academias se questionam como manter o distanciamento social necessário para evitar a propagação do novo coronavírus em um ambiente de treino físico intenso.

Uma academia da Califórnia resolveu o dilema de uma modo bastante criativo. Os donos criaram cápsulas de plástico isolando os aparelhos, de modo que cada usuário possa se exercitar sem contaminar ou ser contaminado por outra pessoa.

A solução não nasceu de imediato. Inicialmente, adotaram a máscara obrigatória, mas viram que as pessoas que faziam treinos intensos tinham dificuldade de respirar.

Foi então que a esposa teve a ideia das cápsulas, construídas com tubos de PVC e cortinas de chuveiro, um alternativa mais barata de 1,8 metro de largura e 3 de altura que criam um “muro de proteção” entre os usuários.