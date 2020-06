Homem envenenou moradores de rua e filmou vítimas

William Robert Cable, 38 anos, está preso desde maio no condado de Orange, na Califórnia, Estados Unidos.

Ele é acusado de envenenar comida com uma substância usada para fabricar spray de pimenta (oleorresina de capsicum) e dar para moradores de rua comerem. Pelo menos oito pessoas acabaram no hospital com intoxicação séria.

De acordo com a promotoria da Justiça, ele teria ainda filmado os moradores comerem e passarem mal pelo simples prazer de vê-los sofrer.

As vítimas foram hospitalizadas com convulsões, dificuldade de respirar, dor excessiva no estômago e vômitos.

Cable pode pegar 10 anos de prisão, se for condenado. Sua fiança foi estipulada em US$ 500 mil (cerca de R$ 2,6 milhões)

Com informações do Metrópoles.