Dono morre e gata sobrevive 58 dias sozinha em apartamento

Foi resgatada na última sexta-feira (12) uma gata que estava trancada em um apartamento há 58 dias sem comida ou água, depois que seu dono, de 82 anos, morreu.

Quando o dono morreu, em março, agentes da prefeitura de Maringá, no norte do Paraná, foram ao apartamento onde ele vivia e recolheram quatro gatos, todos levados para um abrigo de animais.

Mas eles não sabiam que ele tinha 5 gatos. Esse quinto animal ficou abandonado no apartamento por 58 dias, até a última sexta-feira, quando uma mulher que conhecia o idoso e não sabia de sua morte foi visitá-lo e soube do ocorrido. Quando contaram dos quatro gatos resgatados, ela disse que ele tinha na verdade cinco gatos.

No apartamento, ela achou a gata, que sobreviveu bebendo água da privada e comendo as próprias fezes. Muito debilitada, foi levada para o veterinário, onde constatou-se que estava desidratada e com pneumonia. A gata foi medicada e está em condição estável.