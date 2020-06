3 kg de ouro esquecido na sacola de um trem? Onde?

Já se ouviu falar de pessoas que esqueceram bolsas, celulares, óculos, objetos pessoais dos mais variados tipos e até mesmo dentaduras em trens e metrôs do mundo todo. Isso não é nenhuma novidade. Mas na Suíça, a polícia tenta rastrear desde outubro do ano passado a pessoa que deixou uma sacola em um trem que faz a linha St. Gallen e Lucerna com nada menos do que 3 quilos de ouro.

Isso mesmo, alguém perdeu uma sacola de ouro há 8 meses e até hoje não foi atrás. Está muito claro o valor do metal, estimado segundo valor atual da grama em cerca de R$ 955 mil, não deve estar fazendo falta.

De acordo com as leis da Suíça, o dono do ouro tem até cinco anos para se apresentar e requerer a posse da bolsa, mas terá que provar a propriedade desse ouro todo.