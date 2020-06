Vídeo de cobra regurgitando garrafa plástica confundida com presa se torna viral no Twitter

Este fim de semana, um vídeo de uma cobra regurgitando uma garrafa plástica, que foi confundida com uma presa se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com o Republic World, a gravação compartilhada no Twitter mostra uma cobra supostamente venosa, com quase dois metros de comprimento, usando toda a sua energia para se desfazer do resíduo que, ao ser descartado erroneamente, ameaça a vida selvagem.

Confira:

You’ll be surprised with the object that Cobra vomits..

The plastic bottle is disposable. This planet & life on it is not🙏

Solution lies in stopping production of single use plastics. And making the cost of reusable ones high enough to force its reuse & reduce consumption. pic.twitter.com/WnDcxsWIq6

— Susanta Nanda (@susantananda3) June 13, 2020