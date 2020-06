O “fim do mundo” será na próxima semana: isso é indicado em leitura alternativa do calendário Maia

2020 será, sem dúvida, o roteiro perfeito para um filme de ação. Pandemia de coronavírus, distúrbios civis em diferentes partes do mundo, pragas de gafanhotos, erupções vulcânicas e muito mais. Muitos pensam se será ou não o fim do mundo.

Talvez eles estejam corretos. Uma publicação no "New York Post" indica que existe uma teoria da conspiração no Twitter e leitura do calendário maia estava incorreta.

CLARAMENTE, O MUNDO NÃO TERMINOU EM 2012

Originalmente, foi declarado que o fim do mundo seria 21 de dezembro de 2012. Claramente, isso não aconteceu. Mas acredita-se que o fim do mundo será na próxima semana.

"Após o calendário juliano, estamos tecnicamente em 2012. O número de dias perdidos em um ano devido à mudança no calendário gregoriano é de 11 dias", informou o jornal. Continuando com a matemática, "por 268 anos usando o calendário gregoriano (1752-2020) por 11 dias = 2.948 dias".

Em seguida, eles dividem esses 2.948 dias por 365 dias (por ano) e isso resulta em 8 anos.

FOI PUBLICADO POR UM CIENTISTA

O "New York Post" publica que a cadeia foi colocada no Twitter pelo cientista Paolo Tagaloguin na semana passada. Eles são baseados em uma publicação de "The Sun". Mas a série de tweets já foi removida. Se Tagaloguin estiver correto, somando todos os dias perdidos, o fim da data mundial maia será na próxima semana.

Em 2012, os teóricos do Dia do Juízo Final estavam convencidos de que o mundo estava terminando em 21 de dezembro. Muitos crentes se reuniram em locais maias no México e na Guatemala, apenas para se decepcionar.

21 OU 27 DE JUNHO?

A data dada pelo cientista é 21 de junho. E se "Dark" tiver uma conexão com isso? Nas últimas semanas nas redes sociais, uma teoria da conspiração sobre o fim do mundo em 27 de junho de 2020 surgiu.

A série "Dark" da Netflix anuncia que será o "Dia do Apocalipse" e uma velha teoria de Nostradamus aponta o mesmo. Mas que conexão ele tem com 21? 21 de junho de 2020 é a mesma data em que Michael / Mikkel decide cometer suicídio e escrever a carta sobre viagens no tempo.

E se Jonas conseguisse convencer Michael a não cometer suicídio em 21 de junho de 2020? O fim do mundo seria inevitável? Enquanto Dark marca o fim do mundo em 27 de junho, o dia 21 de junho pode ser considerado o começo do fim.