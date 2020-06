Mulher encontra dente de tubarão extinto a 5 milhões de anos na beira de um rio

A norte-americana Jessica Rose-Standafer Owens caminha pela margem de um rio em Charleston na Carolina do Sul, na região costeira do estado, quando se deparou com um dente de tubarão, mas muito maior do que já visto em um tubarão normal.

Se ela já estava surpresa pelo tamanho, ficou ainda mais ao descobrir que tratava-se do dente de um Megalodon, predador pré-histórico que viveu a pelo menos 5 milhões de anos e chegava a medir 18 metros de comprimento, três vezes mais do que o maior tubarão branco já visto nos dias atuais, de acordo com o Museu de História Natural de Londres.

A região onde foi encontrado o fóssil é famosa por ter sido mar há milhares de anos e abrigar muitos fósseis de Megalodon.