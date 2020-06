Cidade italiana venda casas por 1 euro

Com apenas 6,5 mil habitantes e sem um único caso de covid-19, a pequena cidade italiana de Cinquefrondi, na região da Calábria, está vendendo casas por apenas 1 euro (R$ 5,69).

A promoção faz parte de um projeto para revitalizar uma área abandonado do centro histórico da cidade.

Mas não se engane, não tem almoço grátis nem na Itália. Em contrapartida, o proprietário deve bancar todos os pagamentos de registro notorial do imóvel, criar um projeto de reforma em até um ano e concluir no máximo em três. Haverá uma multa de 20 mil euros caso o obra não seja concluída no prazo. Em caso de abandono pelo novo proprietário, a casa será cedida novamente.

Para mais informações sobre o projeto, basta entra em contato com a prefeitura de Cinquefrondi pelo email [email protected] ou no portal https://www.comune.cinquefrondi.rc.it/case-a-1-euro.