Vídeo mostra criança tentando pegar cobra-rei e desespero do pai alerta as redes sociais

O vídeo que mostra um passeio de pai e filho que por pouco não se transformou em tragédia alarmou as redes sociais esta semana.

De acordo com o portal Latestly, a gravação feita em Belgaum, na Índia, mostra o momento em que uma criança caminha sob a supervisão do pai, mas em um momento de descuido do adulto, tenta capturar uma cobra-rei. Espécie é a maior cobra venenosa do mundo.

Nas redes sociais e no YouTube, as pessoas se surpreenderam e alertaram sobre o cuidado com a crianças em passeios na natureza.

Confira o vídeo: