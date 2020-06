Mãe de Miguel responde à carta de Sarí Corte Real: 'não tenho rancor, tenho saudade'

A mãe do falecido menino Miguel Otávio, de apenas 5 anos, respondeu à carta divulgada pelo advogado de Sarí Corte Real na sexta-feira passada (5). Ex-empregada doméstica da agora indiciada primeira-dama de Tamandaré, no Pernambuco, Mirtes Renata questiona o intuito da carta da antiga empregadora, e pede justiça para seu filho.

Caso Miguel: perícia faz nova visita às ‘Torres Gêmeas’ em Recife

Miguel, que acompanhava a mãe em seu emprego como doméstica no condomínio de luxo Edifício Pier Maurício de Nassau, em Recife, foi deixado sozinho por Sarí em um elevador, indo parar no nono andar do prédio.

De lá, peritos acreditam que ele tenha deixado sozinho o elevador, ido até uma janela que levava à parte externa do edifício, e escalado uma grade. A criança caiu nove andares, vindo a falecer no hospital.

A carta escrita por Mirtes teve ajuda de seu advogado, Rodrigo Almendra, e entregue aos advogados de Sarí Corte Real nesta quarta-feira (10). Nas páginas escritas por Sarí e enviadas à imprensa, ela perde perdão, diz solidarizar-se com o sentimento da ex-empregada, mas reafirma que não apertou os botões do elevador para Miguel e irá provar sua inocência na Justiça.

