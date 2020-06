Entediado com a quarentena, garoto de 5 anos pede R$ 225 em hambúrguer pelo celular da mãe

Lidar com os filhos em casa durante o isolamento devido à pandemia de coronavírus não têm sido tarefa fácil para as mães.

“Aí você vai ao mercado e deixa o celular em casa carregando e pede seu filho mais novo para, se tocar, ele atender e dizer que já volto. Quando eu chego do mercado, simplesmente escuto uma mensagem do Ifood dizendo que o entregador está chegando”, relatou Erica Batista, do Rio de Janeiro.

De acordo com Érica, seu filho Davi, de 5 anos, aproveitou a saída da mãe para fazer uma compra pelo celular e pediu nada menos do que R$ 255 em hambúrgueres do McDonald´s .. Quando ela chegou em casa, o pedido já estava pago e pronto para ser entregue.

Orgulhoso, Davi disse à mãe que o entregador chegou logo porque ele pediu “duas vezes” para chegar mais rápido.

O relato bem-humorado da mãe foi postado no Facebook como exemplo de como a quarentena está mexendo com cabeça de todo mundo. “Mano, essa quarentena tá deixando Davi muito arteiro“, comentou.