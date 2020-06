Vídeo de elefante recém-nascido aprendendo a andar encanta as redes sociais

Esta semana, o vídeo de um elefante aprendendo a caminhar logo após nascer se tornou viral nas redes sociais. A gravação foi compartilhada no Twitter pelo oficial do Serviço Florestal Indiano Susanta Nanda.

“Um filhote que nasceu há vinte minutos. Encontrando os pés e dançando em seu novo mundo. Pés que o levarão a milhas e milhas nos próximos dias”, escreveu.

Confira:

A twenty minutes old calf. Finding its feet & dancing into his new world 💕

