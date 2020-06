Vídeo de batalha entre cobra e porco-espinho se torna viral

O vídeo em que mostra um porco-espinho se defendendo do ataque de uma cobra foi compartilhado e se tornou viral no Twitter esta semana.

De acordo com o India Today, o animal conseguiu escapar do réptil graças ao espinho, mostrando que nem toda luta tem um vencedor garantido.

Confira:

1. Know your strength

2. Use it at the right time, wisely.

Porcupines are smart that way. They can handle any predator. Something to watch and learn. Via FB. pic.twitter.com/GSQgq51t75

— Sudha Ramen IFS 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) June 8, 2020