Homem captura grande píton escondida em carro e vídeo impressiona as redes sociais

O apanhador de cobras Tony Harrison, de Brisbane, na Austrália, fez uma transmissão ao vivo do seu trabalho e se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com o 9 News, ele se surpreendeu ao resgatar uma enorme píton que estava no motor do carro de uma família. O réptil chegou até lá rastejando pela roda do veículo.

Confira o momento a partir do minuto 1:50 do vídeo: