Isolamento eleva procura de mulheres pelo Alcóolicos Anônimos

O isolamento provocou aumento na procura das reuniões dos Alcoólicos Anônimos por mulheres, como reporta Maira Di Giaimo, da Rádio Bandeirantes.

Minoria histórica na organização, dados do AA anteriores à pandemia revelavam que a presença feminina compunha apenas 13% do total de frequentadores.

Durante o período de isolamento social, as reuniões foram transferidas para o meio digital, acontecendo diariamente às 20h. Além da percepção de aumento do consumo, as facilidades oferecidas pelos encontros virtuais durante a pandemia incentivaram a procura pelo AA.

Entre as mulheres, a busca tem sido ainda maior. Dos 60 novos frequentadores de reuniões do Alcóolicos Anônimos, 27 são mulheres (45%).

Em geral, os pedidos de ajuda aumentaram, para ambos os gêneros. Segundo a entidade, a procura triplicou em relação ao período pré-pandemia.

Para buscar ajuda ou saber mais, acesse o site oficial do AA neste link.