Jornalista leva susto com crocodilo durante reportagem e vídeo faz sucesso no Twitter

Uma jornalista do canal australiano Nine News Darwin, levou um grande susto ao gravar uma reportagem que tinha nada menos que um crocodilo como protagonista.

De acordo com 20 Minutos, Zarisha Bradley estava no meio da filmagem da história do lutador Matt Wright e seu crocodilo favorito. Os dois se separaram por oito meses após os incêndios na Austrália e finalmente se reencontraram.

Parece que mesmo neste momento sentimental, o predador estava atento a qualquer descuido: “Posso confirmar que o que eles dizem sobre dar um sorriso a um crocodilo é verdade. Ele não sorriu de volta”, escreveu Zarisha das redes sociais.

Confira: