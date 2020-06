IBGE: Mulheres brasileiras gastam 21 horas por semana com afazeres domésticos

Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao ano de 2019, mostra que afazeres domésticos continuam sendo mais delegados a mulheres do que a homens em todas as regiões do Brasil.

Por semana, as mulheres dedicam mais horas às tarefas de casa: cerca de 21 horas, ante 11 horas semanais dedicadas pelos homens.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua aponta, ainda, que o cuidado a terceiros (como idosos) é papel de mais de 54 milhões de pessoas, de 14 anos ou mais de idade.

Enquanto tal trabalho é realizado por 36,8% das mulheres brasileiras, apenas 25,9% dos homens disseram que também cuidaram de alguém em casa.

Já em relação aos afazeres domésticos, um desequilíbrio ainda mais gritante é registrado. A maior diferença está no Nordeste, em que cerca de 90% das mulheres realizam tarefas de casa contra pouco mais de 69% dos homens.

As informações são da Luanna Bernardes, da BandNews FM.