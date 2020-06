Vídeo mostra leopardo desistindo de atacar macaco após estratégia inteligente do primata

Um vídeo curto que mostra um leopardo perseguindo um macaco em uma árvore se tornou viral nas redes sociais. Na gravação, o primata consegue escapar se agarrando firmemente a um galho fino, fazendo o felino manter o leopardo à distância.

“Tamanho, força e reputação ficam em segundo plano muitas vezes na natureza”, escreveu Susanta Nanda, quem compartilhou o vídeo no Twitter. As imagens foram gravadas na reserva de Caça Sabi Sands na África do Sul por Gary Parker, segundo o Industan Times.

Confira:

Size, strength & reputations takes a back seat many times in Nature..

Rarely seen, leopard trying to shake the monkey from tree for food. Monkey holds on🙏

It’s better than monkey defending itself from king cobra that I had posted earlier. pic.twitter.com/EjyMshPNwg

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 5, 2020