Léon, o 'advogato' da OAB do Amapá, morre um ano após ser adotado

Um dos bichinhos mais charmosos e queridos da internet, Léon, o 'advogato' da OAB Amapá, foi encontrado morto na quarta-feira (3). O presidente da instituição, Auriney Brito, que adotou o "Dr. gatinho" há cerca de um ano, acredita que ele possa ter sido vítima de intoxicação. A notícia foi dada nesta quinta-feira (4) no Instagram oficial do mascote.

Leia mais:

Escola incentiva alunos a enviarem cartas para moradores de asilos

Previsão do tempo: São Paulo tem céu fechado e chuva durante toda a sexta-feira

"Com muita tristeza e profundo pesar, informamos o falecimento do nosso Amigo felino Dr. Leon. Estamos profundamente consternados e sem palavras para descrever o sentimento. Uma dor terrível… Durante a madrugada desta quarta-feira ele foi encontrado sem sinais de vida em uma das dependências da OAB. Imediatamente fomos ao local para averiguar e prestar auxílio especializado, porém, foi constatado que nada mais poderia ser feito. Pelos sinais encontrados, provavelmente nosso Querido Dr. Leon teve contato com animal ou inseto que lhe provocou a intoxicação", diz o comunicado.

Reprodução/Instagram

Léon chegou ainda filhotinho ao prédio da OAB, em Macapá, e logo ganhou a simpatia dos funcionários e de quem passasse por lá. Ele tornou-se funcionário 'oficial' depois que ganhou um crachazinho, com direito a foto, nome e cargo (vigia). Dr. Léon também tinha um estoque de gravatinhas diferentes para diferentes ocasiões.

Reprodução/Instagram

Além de se tornar 'funcionário', Leon inspirou campanhas de proteção animal no estado e ajudou ongs de resgate de animaizinhos como ele mesmo. "Seu destaque nacional e internacional rendeu ajuda importante às ONGs do Amapá e de outros Estados, seu charme conquistou o mundo, seu olhar salvou muitos outros animais e, mesmo durante a pandemia, manteve-se presente protagonizando nossas ações solidárias da OAB/AP", diz o comunicado.