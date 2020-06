Vídeo viral mostra macaco enfrentando cobra-rei; espécie é a maior cobra venenosa do mundo

Esta semana, um vídeo que mostra um macaco enfrentando e afugentando uma cobra-rei se tornou viral nas redes sociais. A espécie é a maior cobra venenosa do mundo.

Na gravação divulgada pelo oficial da floresta indiana Susanta Nanda, é possível ver a batalha longa que sai com um vencedor.

A National Geographic informa que as cobras-rei podem chegar a até cinco metros e são especialistas em comer outras cobras depois de usar seu veneno que paralisa o sistema nervoso e as presas das vítimas.

Confira:

Monkey fighting a king Cobra & coming out triumphant.

One of its kind🙏

( Free wild from chains & cages. Forest is their rightful place) pic.twitter.com/OiNoAJEnrQ

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 3, 2020