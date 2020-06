VÍDEO: Tucano é filmado roubando cigarro e viraliza nas redes sociais

A jovem Melissa surpreendeu todos ao postar um vídeo no seu Twitter mostrando o momento no qual um tucano entra em sua casa e, como quem não quer nada, rouba um cigarro. “Mãe, o papagaio tá aqui. O tucano, quer dizer. Ele tá aqui na mesa, com o seu cigarro na boca!”, diz a jovem no vídeo.

Assista ao vídeo: