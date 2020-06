Jovem utiliza calcinha como ‘máscara’ para pegar ônibus e história movimenta as redes sociais

A história de uma jovem que precisou utilizar uma calcinha como ‘máscara’ para utilizar o transporte público tem circulado nas redes nesta semana.

No vídeo, ela afirma que esqueceu a ‘máscara’ no trabalho no fim do expediente e quando retornou para buscar, o local já estava fechado.

Como solução, ela utilizou a peça íntima que estava na mochila. Como era de se esperar, o relato tem causado as mais variadas reações nós usuários.

O local e o nome dela são desconhecidos. O relato tem sido compartilhado em várias páginas do Facebook, Instagram e WhatsApp. Confira a história completa: