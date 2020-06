Vídeo mostra momento em que homem impede píton de comer animal e gera debate na Internet

Um vídeo que mostra o momento em que um homem impede uma cobra píton de comer um cervo se tornou viral, mas também abriu debates nas redes sociais.

Na gravação feita no zoológico aberto Khao Kheow, na Tailândia, um homem desce do carro e bate no réptil com um galho para ajudar a presa a escapar.

Na Internet, as pessoas criticaram a atitude de interferir no ciclo da natureza, já que é normal que animais tenham suas presas e predadores.

Confira: