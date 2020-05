VÍDEO: cachorro invade telejornal ao vivo e deixa jornalista sem saber o que fazer

Um telejornal na Rússia foi interrompido por um “convidado” inusitado: um cachorro. A jornalista da emissora russa Mir 24 estava compartilhando uma notícia sobre Vladimir Putin quando escutou um latido. Ela fica assustada e logo percebe que há um cachorro pulando ao seu lado.

Ela tenta voltar ao trabalho, mas o cachorro coloca suas patas na bancada e ela diz: “O que eu devo fazer com um cachorro no estúdio, pessoal? Eu prefiro gatos”. O vídeo viralizou nas redes sociais após a publicação no canal do Youtube da própria emissora.

Assista ao vídeo: