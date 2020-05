Projeto social já transferiu R$ 82 milhões para mães de favela

Convidado do Aqui na Band nesta semana, Francisco Pereira, presidente da Cufa (Central Única das Favelas), falou sobre como o projeto ‘Mães da Favela’ tem ajudado as mulheres que não tem conseguido gerar renda neste momento de pandemia e precisam sustentar a família.

“Você tem hoje, por exemplo, as ‘Mães da Favela’ que 87% não tem como fazer renda para sustentar seus filhos”, afirmou Francisco que também evidenciou as diferenças sociais, “Porque enquanto uma mãe que trabalha vai fazer home-office, a mãe da favela está preocupada com a comida que ela vai ‘botar’ no prato do seu filho hoje”, acrescentou.

O projeto conseguiu com auxílio de outras empresas arrecadar quase R$ 82 milhões e ajudar dois milhões de mães de maneira rápida e sem burocracia. “Nós conseguimos fazer um processo de transferência de renda para as mães sem nenhum processo de fila, sem burocracia, sem tumulto e em tempo rápido. Isso, no país todo”, concluiu.

Francisco Pereira disse ainda que é fundamental haver uma parceria entre a população, serviços públicos e privados para que outros produtos possam acontecer mais rápido e atenda o povo urgentemente. “Nesse momento é importante essa parceria 3Ps: povo, público e privado, para que a gente possa produzir alguns processos de agilidade menos burocrático para chegar até a população que mais precisa e urgente”, afirmou.

O presidente reafirmou que embora as favelas passem por muitas dificuldades sociais e escassez de direitos básicos, a população vulnerável tem conseguido se equilibrar em meio à pandemia.