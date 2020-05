Homenagem: cidade italiana vai plantar uma árvore para cada vítima da covid-19

A cidade de Florença, na Itália, fará uma homenagem especial às vítimas do coronavírus. A Prefeitura anunciou nesta sexta-feira (29) que vai plantar 172 árvores em um novo bosque da cidade para lembrar a memória de cada um dos mortos pela covid-19.

"As árvores são um sinal de vida. Promoveremos, a partir dos próximos dias, uma iniciativa com a criação de um pequeno bosque com 172 árvores, que vamos plantar como uma forma de recordar cada vítima do coronavírus nesta cidade", afirmou o prefeito Dario Nardella para o jornal La Repubblica.

O local e o nome do novo parque ainda não foram definidos pela Prefeitura, mas a meta é que ele seja de fácil acesso e eternize a lembrança daqueles mais afetados pela pandemia.

O número exato de óbitos em Florença pela virose é desconhecido. Desde o início da pandemia, a Defesa Civil não informa o número de casos por cidades italianas, apenas por províncias e por regiões.

A Toscana, onde Florença está localizada, é a quinta região com mais infecções confirmadas pelo Sars-CoV-2, com 10.088 casos. Já a província de Florença registra 3.458 contaminações.