Aposentada acha carteira com dinheiro de auxílio e dá belo exemplo

Há uma semana, a aposentada Helena Nascimento e a dona de casa Danielle da Silva nunca tinham se visto antes. Um ato de solidariedade, no entanto, uniu essas duas mulheres em um momento difícil do país, principalmente para àqueles que dependem do auxílio emergencial do governo.

A Danielle está desempregada e depende do dinheiro do auxílio para sustentar os seus três filhos. Nesta semana, depois de sacar os R$ 1,2 mil a que tem direito no banco, ela foi direto para o mercado comprar comida para a família. Na volta para casa, porém, a carteira havia sumido.

"Eu deixei a bolsa em casa, voltei correndo pelo mesmo trajeto para ver se achava [a carteira], mas não achei, daí eu comecei a rezar", contou a dona de casa ao Jornal da Band. Danielle não conseguiu encontrar a carteira porque a dona Helena, de 64 anos, já tinha encontrado.

Mesmo ganhando um salário mínimo por mês, Helena não pensou duas vezes. Pegou a carteira e foi até uma agência da Caixa Econômica Federal descobrir quem era a dona do dinheiro. Logo depois, ela depositou os R$ 1,2 mil na conta de Danielle.

As duas mulheres dessa história contaram com a ajuda da gerente da agência, que se sensibilizou. "Eu logo percebi que se tratava de um gesto muito especial, por isso eu quis fazer o registro", detalhou Viviane Guedes.

A gerente também foi a ponte para que Danielle e Helena, unidas por uma necessária boa ação em momentos difíceis, pudessem se encontrar e agradecer.