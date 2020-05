Projeto vai distribuir 900 hambúrgueres nesta quinta-feira no Vale do Anhangabaú

Para comemorar o Dia Internacional do Hambúrguer, celebrado nesta quinta-feira (28), o projeto Quentinhas do Bem, em parceria com a marca Fazenda Futuro, vai distribuir 900 lanches no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, a partir das 17h.

Hambúrgueres para doação / Gregório Chelafy / Divulgação

Os hambúrgueres são feitos com vegetais, utilizando a fórmula da Fazenda Futuro. Completam o lanche pão vegano, queijo e ketchup. As doações são direcionadas para pessoas em situação de rua na capital paulista.

Todos os ingredientes para preparar os lanches foram doações de diferentes marcas, inclusive as instalações para cozinhar, cedida pela The Factory Gourmet. A Violife doou 20kg de queijos prato e provolone veganos, enquanto o ketchup artesanal é cortesia da Strumpf.

A entrega será feita a partir das 17h desta quinta-feira (28), no Vale do Anhangabaú, Centro de São Paulo.