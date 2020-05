Vídeo em que corvo ajuda ouriço a atravessar estrada para não ser atropelado se torna viral

Recentemente, uma cena do reino animal se tornou viral nas redes sociais e foi até comparada aos humanos que “puxam a orelha de um amigo” quando eles não estão fazendo a coisa certa.

Trata-se de um vídeo no qual um corvo ajuda um ouriço a atravessar estrada para não ser atropelado. A gravação foi divulgada no Twitter.

Confira:

A crow pushes a hedgehog to cross the road so it doesn't die.

Not all heroes wear capes 😭pic.twitter.com/uEoFmSya4Q

— StanceGrounded (@_SJPeace_) May 24, 2020