Vídeo de jovens resgatando cachorro após ciclone se torna viral nas redes sociais

Na manhã da última quarta-feira (20), a cidade de Calcutá, foi devastada por um poderoso ciclone que matou pelo menos 84 pessoas em toda a Índia e Bangladesh. O super ciclone tropical Amphan, se originou no Oceano Índico, com ventos de até 270 quilômetros por hora (km/h).

De acordo com a BBC News, milhares de árvores foram arrancadas nos vendavais, linhas de eletricidade e telefone derrubadas e casas destruídas. A inundação deixou 14 milhões de pessoas estão sem energia.

Em meio ao desastre, um vídeo de dois jovens resgatando um cachorro que estava ilhado em um telhado se tornou viral nas redes sociais.

Outros vídeos impressionantes também foram divulgados nas redes sociais. Confira:

Staircase outside my flat now known as Kolkata Waterfall#CycloneAmphanUpdate pic.twitter.com/iy53rTjbKg — Anushree Hamirwasia (@anushree18_) May 20, 2020

#CycloneAmphan hitting Kolkata. Video via a friend living there. Prayers for the safety of all. pic.twitter.com/aEQHUSZgbQ — Nistula Hebbar (@nistula) May 20, 2020

Short circuit on overhead electricity cables in the suburbs of Kolkata after the landfall of #CycloneAmphan pic.twitter.com/KzKKjZEm31 — Gunjan Mehta✨ (@gunjanm_) May 20, 2020