Gravação revela som surpreendente dos ventos do ciclone Amphan

Com ventos de até 270 quilômetros por hora (km/h), o ciclone tropical Amphan atingiu toda a Índia e Bangladesh na última quarta-feira (20), deixando ao menos 14 milhões de pessoas estão sem energia e causando 84 mortes.

Nas redes sociais, pessoas que presenciaram os eventos registraram diversos vídeos e um deles mostra o som surpreendente do fenômeno. Confira:

#CycloneAmphan from Kolkata listen to the sound of Amphan pic.twitter.com/39qH1YTK7x

— Tamal Datta (@TamalDa12168642) May 20, 2020