Divulgam vídeo de gato que nasceu com duas caras

Um gato nasceu com duas faces em Oregon, nos Estados Unidos. Com quatro olhos, dois narizes e duas bocas, o animal foi o único “diferente” em uma ninhada de seis filhotes.

Reprodução / YouTube

Em uma entrevista ao Lad Bible, os donos explicaram que o gato pode miar com uma boca enquanto come com a outra. Eles estão cuidando atenciosamente do animal, que tem poucas chances de sobreviver.

Confira o vídeo em que a família King mostra o animal: