Vídeo de galinha lutando contra cobra para salvar pintinhos surpreende as redes sociais

Esta semana, o vídeo que mostra a luta de uma galinha para salvar seus pintinhos de uma cobra prestes a atacá-los se tornou viral nas redes sociais.

"Quando uma mãe luta para salvar os filhos, é uma batalha real. Mãe corajosa salva seus filhotes lutando contra uma cobra", escreveu Susanta Nanda, o guarda florestal indiano que divulgou as imagens no Twitter.

Confira:

Battle Royal….

When a mother fights to save the children, it is battle royal.

Brave mom saves her chicks fighting a cobra💕

🎬Gia pic.twitter.com/qNtvRsYQw0

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 21, 2020