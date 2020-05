Vídeo de gazela-girafa conquistando fêmea surpreende no Twitter

Parveen Kaswan, um oficial do Serviço Florestal Indiano, compartilhou o vídeo de uma gazela-girafa tentando impressionar uma fêmea nas redes sociais. A gravação já tem mais de 13.000 visualizações e gerou curiosidade no Twitter.

"Esses animais fofos são gerenuks. E eles estão em um encontro, o macho tenta impressionar a parceira", escreveu.

Chamado de "Gerenuk" que significa "pescoço de girafa" na língua da Somália, lugar de origem dessa espécie, este antílope habita regiões áridas do continente africano, segundo o Zoo Portraits.

Confira:

These cute animals are Generuks. And they are on a date, male trying best to impress partner. VC Calr Zoobie. pic.twitter.com/Ht6L2hQyJS

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 20, 2020