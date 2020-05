Prefeito finge estar morto em caixão para evitar ser preso após violar quarentena e sair com amigos

Uma história envolvendo um político peruano causou polêmica no país andino. O prefeito de Tantara, no Peru, colocou uma máscara e entrou em um caixão, para se passar por morto e assim evitar ser preso.

De acordo com o jornal Publimetro, o chefe do executivo saiu com amigos para beber, quebrando a quarentena e, obviamente, o distanciamento social.

A polícia teria recebido uma denúncia e foi ao local averiguar a situação. Os amigos também tiveram a mesma ideia e se esconderam nas 'gavetas'.

Todos eles, incluindo o prefeito, foram presos e transferidos para a unidade policial, conforme estabelece a lei peruana, em virtude da pandemia.

Como revelado, no entanto, não está claro exatamente onde ele e seus amigos estavam bebendo, ou por que havia caixões. Ele estaria sob influência de álcool no momento da prisão. Confira: