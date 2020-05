Vídeo em que mulher flagra ninho de falcão na janela e consegue alimentar a ave se torna viral no Twitter

Uma mulher conseguiu alimentar um falcão em sua janela e gravou a cena que fez sucesso no Twitter. O animal ainda colocou ovos no canteiro que ficava ao lado de fora.

Nas redes sociais, alguns usuários pediram para que mais vídeos fossem gravados já que agora a ave pode viver ali por um bom tempo. No entanto, outros alertaram para as consequências ruins da domesticação do animal, pois ele pode se tornar dependente de humanos se for alimentado.

Confira: