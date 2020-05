Vídeo do último Tigre da Tasmânia do mundo é divulgado e surpreende as redes sociais

Um vídeo de um Tilacino ou Tigre da Tasmânia (Thylacinus cynocephalus), o maior marsupial carnívoro dos tempos modernos, está fazendo sucesso nas redes sociais. O animal foi extinto há 84 anos.

As foram imagens gravadas em um zoológico australiano, em 1936, pelo cineasta Sidney Cook, mostram Benjamin, o último animal da espécie em cativeiro, segundo o India Times.

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.

Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline #TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFck pic.twitter.com/FSRYXCTTMy

— NFSA -National Film and Sound Archive of Australia (@NFSAonline) May 19, 2020