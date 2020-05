Imagem que mostra reação de bebê foca ao ser pego tentando fugir vira meme

Um filhote foca se tornou meme quando funcionários do The Baltic Seal Friends Foundation, um abrigo russo para animais resgatados, compartilharam suas fotos nas redes sociais.

Nas imagens, o animal está sentado com pose de derrotado após ser pego tentando fugir. Ele até conseguiu escapar do seu recinto e dar umas voltas pela instituição, mas a aventura não durou muito.

Reprodução / Facebook

De acordo com o portal 20 Minutos, os funcionários da fundação que dica em São Petersburgo começaram a brincadeira publicando as imagens nas redes sociais com a frase: "Quando a fuga falha".











Depois, a Internet começou de fazer do filhote um meme: