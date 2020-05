Vídeo mostra briga de gatos interrompendo transmissão ao vivo de jornalista e faz sucesso nas redes sociais

Para muitas pessoas que estão trabalhando em casa devido à pandemia de covid-19, os animais se tornaram novos colegas e dividem os espaços no escritório. No entanto, essa dinâmica não dá certo para todo mundo.

Esta semana, o vídeo em que uma jornalista é interrompida pela briga dos seus gatos enquanto fazia uma transmissão ao vivo, fez sucesso nas redes sociais, segundo o India express.

No gravação de 12 segundos, é possível ver Doris Bigornia tentando se manter séria enquanto seus dois gatos brigam de fundo.

Confira:

MY CATS HAVE NO CHILL 😹😹 @DorisBigornia pic.twitter.com/nJr3ZCedbG

— 𝙽𝚒𝚔𝚔𝚒 𝙱𝚒𝚐𝚘𝚛𝚗𝚒𝚊 𓃠 (@nikkibigornia) May 15, 2020