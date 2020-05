VÍDEO: Gatinho espera carros pararem para atravessar a rua na faixa de pedestre

Aconteceu e há provas. Um vídeo de uma câmera acoplada a um carro mostra o exato momento em que um gato espera os carros pararem para atravessar a rua na faixa de pedestre. O animal aguarda pacientemente na calçada até que os automóveis de ambos os sentidos decidem deixá-lo passar. O motorista que compartilhou as imagens chegou a aplaudir no momento em que o bichinho se dirige em direção ao outro lado da rua.

Confira o vídeo:

Now this is one clever cat pic.twitter.com/UFQcnFRWzy

— The Sun (@TheSun) May 17, 2020