Vídeo de homens tentando laçar tigre que corria pela cidade se torna viral nas redes sociais

Um vídeo sem muitas explicações surpreendeu a Internet na semana passada. Nas imagens, é possível ver como um tigre corre livremente pelas ruas de uma cidade.

De acordo com o Upsocl, a gravação foi feita nas ruas de San Pedro Tlaquepaque, no México, e os donos do animal são quem tentam capturá-lo laçando-o com uma corda. Ninguém sabe se o animal com cerca de 200 kg pode ser contido desta forma.

Confira: