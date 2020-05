Flagram gato selvagem dando salto impressionante e vídeo faz sucesso no Twitter

Esta semana, o vídeo de um salto que desafia a gravidade se tornou viral no Twitter. O protagonista da gravação é um Lince, uma espécie de gato selvagem que pertence à família dos felídeos, assim como o gato, o tigre e o leão.

Quem divulgou a gravação em câmera lenta foi oficial do Serviço Florestal Indiano Susanta Nanda, que também se impressionou com o incrível salto em distância. Confira:

A lynx is only about three feet long. Yet it can leap about 25 feet.

Comparatively, a average human can jump about three feet only.

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 18, 2020