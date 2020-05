Vídeo que mostra momento em que homem escapa por pouco de leopardo se torna viral nas redes sociais

O vídeo em que um homem escapa por pouco de um ataque de leopardo em Hyderabad, na Índia, se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com o India Today, as imagens foram compartilhadas pelo oficial do Serviço Florestal Indiano (IFS), Parveen Kaswan, que recebeu a gravação no WhatsApp.

“Leopardo vs Cães. Em algum lugar da Índia. Mas isso não é novidade. Cães selvagens encurralam leopardos e leopardos adoram cachorros-quentes quando têm a oportunidade”, escreveu.

Leopard vs Dogs. Somewhere in India. But such is not new. Feral dogs do corner leopards & leopards love hot-dogs, when we they get chance. Via Whatsapp. pic.twitter.com/I4saHVfSl6

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 16, 2020